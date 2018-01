W Dubaju rośnie spektakularny wieżowiec. Będzie najwyższym budynkiem świata

Dubajski wieżowiec Burdż Chalifa niedługo będzie musiał pożegnać się z zaszczytnym tytułem najwyższego drapacza chmur na ziemi. Wszystko za sprawą nowego wysokościowca, który również powstaje w arabskiej metropolii.

Rosnący w zaskakującym tempie Dubai Creek Tower ma przyćmić świat w 2020 r. Wtedy też odbierze tytuł nowej, najwyższej budowli na ziemi. Obecnie należy on do wieżowca Burdż Chalifa, który mierzy 828 m. Nowy rekordzista ma być o 100 m wyższy, czyli wynosić ok. 930 m (dla porównania - wysokość całkowita Pałacu Kultury i Nauki wynosi 237 m). Oznacza to, że nie uda się przebić bariery 1000 m.