W polskim mieście szaleństwo. Tłumy będą jeszcze większe

- Jarmark św. Dominika to oczywiście wielowiekowa tradycja jarmarków odpustowych. Natomiast my w Gdańsku, widząc to, co dzieje się we współczesnym świecie, staramy się dostosowywać ją tak, żeby była atrakcyjna dla mieszkańców naszego miasta oraz licznych gości z Polski i ze świata. Ubiegłoroczny Jarmark św. Dominika odwiedziło ponad milion osób. To jest wspaniały wynik - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.