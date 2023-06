W poszukiwaniu kwiatu paproci. "Musiała ruszyć nocą sama do lasu, najlepiej nago i na bosaka"

Oj, nie. Opisy poszukiwań kwiatu paproci, ale też tego, czy należy go zerwać gołą dłonią czy okrytą albo nawet zębami, różnią się w zależności od regionu i czasu jakiego dotyczą. Generalnie cała zabawa sprowadzała się do tego, że osoba prawego serca (w przypadku kobiet oczywiście dziewica) i niezwykle odważna, musiała ruszyć nocą sama do lasu, najlepiej nago i na bosaka, dla ochrony przed czarami i czartami opasana bylicą, znaleźć ten botaniczny Święty Graal, zerwać go w jakiejś wyjątkowo trudnej pozycji, np. na klęczkach z rękami za plecami lub nad głową.