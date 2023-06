Legendarna osada Wikingów na Wzgórzu Wisielców? Archeolodzy mają hipotezę

Jak mówi archeolog, wzgórze Wisielców usytuowane na południe od miasta, przy wejściu wód Zalewu Szczecińskiego do Dziwny, a więc przy głównej trasie żeglugowej do Wolina, skąd rozciąga się z niego panorama na całe miasto. Jest to więc idealne miejsce do usytuowania twierdzy kontrolującej ośrodek handlowy.