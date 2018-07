W Ryanair szykują się wakacyjne strajki. Może to być rekordowa liczba odwołanych lotów

Linie lotnicze Ryanair niedawno dopiero uznały związki zawodowe pracowników. Teraz personel żądają spełnienia oczekiwań wobec godnych warunków pracy. W przeciwnym razie dojdzie do rekordowej liczby odwołanych lotów.

Najważniejszym postulatem przygotowujących się do strajku pracowników jest sprawa ich zatrudnienia według przepisów obowiązujących w kraju, w którym pracują. Ryanair jest irlandzkim przewoźnikiem, który wobec zatrudnionych stosuje zapisy prawa irlandzkiego, a na to członkowie związków zawodowych nie chcą się dłużej godzić.

W ubiegłym roku brytyjski dziennik The Sun ujawnił, że personel pokładowy Ryanaira zarabia jedynie 4,99 USD (19 zł) za godzinę pracy, a niemal codziennie robi darmowe nadgodziny. Nie jest także tajemnicą, że godziny pracy są tam liczone tylko w powietrzu , a praca załogi na lądzie nie jest odpłatna. A zatem godziny spędzone na przygotowaniu maszyny do lotu oraz wprowadzenie pasażerów na pokład jest przez nich poniekąd robione "charytatywnie”.

Wiosną w Madrycie doszło do spotkania przedstawicieli hiszpańskich, niemieckich, holenderskich, włoskich, belgijskich oraz portugalskich związków zawodowych. Rozważono tam możliwe formy protestu oraz przygotowano dokładną listę oczekiwań. Zarząd Ryanair ma czas do dziś tj. do 3 lipca, na podjęcie decyzji i ustosunkowanie się do oczekiwań członków związków zawodowych. Jeśli warunki nie zostaną spełnione, personel rozpocznie strajk, który planowany jest na przełom lipca i sierpnia.