Serce Tatr

EN to dwupoziomowy, kameralny obiekt położony w sercu Tatrzańskiego Parku Narodowego, na szlaku, który prowadzi na Myślenickie Turnie, tuż przy nartostradzie. Znajduje się na wysokości 1030 m n.p.m., 100 m od dolnej stacji kolejki linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch. Obiekt jest częścią obszaru Natura 2000. To teren, na którym nie można stawiać nowych budynków. Hotel mieści się w zabytkowym budynku dawnego Energetyka. To właśnie stąd wzięła się jego nazwa - EN Hotel.