Wakacje 2018. Trendy w kierunkach

Już 22 czerwca koniec roku szkolnego. Nie warto czekać z rezerwacją rodzinnych wakacji do ostatniej chwili i przepłacać za ostatnie wolne miejsca w biurach podróży. Sprawdźcie, co dla Was wybraliśmy na wczasy - z dziećmi lub bez.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Shutterstock.com)

Trendy na wakacje 2018 - Zakynthos

- Najpopularniejsza w tym roku, podobnie jak w ubiegłych sezonach, będzie Grecja. Najchętniej wybierzemy się na Kretę, Zakynthos i Rodos - mówi Klaudyna Mortka z portalu Wakacje.pl.

Zarówno Grecja kontynentalna, jak i część wyspiarska kraju cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem naszych rodaków w każdym wieku. I nic w tym dziwnego: pewna pogoda od maja do września, ciepłe morze, malownicze widoki i pyszna kuchnia grecka mówią same za siebie. A magiczna wyspa Zakynthos, zwana Kwiatem Wschodu, to dodatkowo złociste plaże, lazurowa woda, gaje oliwne, możliwość uprawiania trekkingu i zobaczenia żółwi careta, tak często fotografowanych przez turystów z całego świata swoistych maskotek wyspy. A także ukryte wśród stromych klifów urocze zatoczki, świetnie umiejscowione punkty widokowe, rejsy morskie promami, piękne miasteczka, naturalne SPA przy ujściu podwodnych źródeł siarkowych i bogate życie nocne.

Shutterstock.com Podziel się

Tunezja - wakacje już niebawem

- Ten sezon to powroty takich popularnych kierunków jak Egipt, Turcja czy Tunezja. Wakacje w Tunezji zarezerwowało już 10 razy tyle turystów, co w ubiegłym roku, a liczba rezerwacje wakacji w Turcji wzrosła aż o 387 %. Polacy wybierają te kierunki ze względu na bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Jeśli szukamy wakacji w wysokiej klasy hotelu z wieloma atrakcjami (aquaparkiem, obfitym wyżywieniem w cenie i bez konieczności dojazdu do lotniska np. w Warszawie), te kierunki będą jak najbardziej odpowiednie - wyznaje Mortka z Wakacje.pl.

Tunezja latem to niesamowita pogoda, z brakiem opadów, temperaturami sporo przekraczającymi 30 st. C w dzień i oscylującymi nieco powyżej 20 st. C nocą i cieplutką wodą w morzu. Jadąc na urlop z dziećmi wybierajmy kurorty nadmorskie, w których nikt nie będzie się nudził i hotele położone w pierwszej linii brzegowej, bezpośrednio przy piaszczystych plażach, usytuowane w rozległych ogrodach. Zazwyczaj w takich miejscach wejście do morza jest łagodne, więc bezpieczne dla najmłodszych. Udogodnienia i atrakcje dla osób w każdym wieku na terenie kompleksów hotelowych to również spora zaleta obiektów. Sprawdzajmy takie rozwiązania, jak baseny, brodziki, animacje, kręgle, zajęcia sportowe, możliwość wypożyczenia sprzętu do uprawiania sportów wodnych.

Za tydzień wakacji w Tunezji pod koniec czerwca razem z przelotami z portu lotniczego Wrocław i formułą all inclusive zapłacimy już 2146 zł od osoby.

Albania wciąż nieodkryta

- Z popularnych destynacji najtańsza jest Bułgaria, płacimy średnio 5070 zł. Za wakacje w Grecji 6360 zł, w Hiszpanii i Turcji 6500 zł, w Egipcie 5500 zł - mówi Klaudyna Mortka z portalu Wakacje.pl. - Jeśli szukamy bardziej spokojnego kierunku z wysokiej klasy hotelami, warto wybrać się do Albanii. To spokojne, bardzo zielone miejsce, idealne dla osób szukających wypoczynku bez tłumów. Z roku na rok coraz częściej wybieramy też wakacje egzotyczne w szczycie sezonu. Najpopularniejsza jest Dominikana, którą polecamy szczególnie rodzinom i parom, przykładowo na podróż poślubną, a także Emiraty Arabskie i Kenia. Do wszystkich polecimy z Polski lotem bezpośrednim - dodaje Mortka.

Albania to niezwykle ciekawy kraj i nie do końca poznany od strony turystycznej. Klimat jest tutaj zdecydowanie łagodniejszy niż w Tunezji czy Grecji. W najgorętszych lipcu i sierpniu temperatury w ciągu dnia dochodzą do 29 st. C, nocą natomiast wynoszą ok. 21 st. C, grube ubrania więc nam się raczej nie przydadzą. Cieplutka woda w morzach zachęca do kąpieli. Cudowne krajobrazy, gościnni mieszkańcy, świeże owoce morza, bajeczne plaże - czego chcieć więcej na rodzinnych wakacjach? A ceny wciąż sporo niższe niż w niedalekiej Chorwacji.

Piękna i słoneczna Riwiera Albańska kusi fajnymi ofertami hoteli z niezłymi lokalizacjami. Ceny tygodniowych wakacji na Riwierze Albańskiej z pełnym pakietem urlopowym w pięciogwiazdkowym hotelu zaczynają się już od 2784 zł od osoby.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.