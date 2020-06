Wakacje 2020. Biura podróży ruszają od lipca

Wakacje 2020 - gdzie na wycieczkę z biurem podróży?

Wakacje 2020 - mniejsza oferta

Oferta biur na razie będzie zdecydowanie mniejsza niż dotychczas. Wciąż nie można np. latać do Egiptu, Tunezji czy Turcji, a te kraje stanowiły spory procent oferty biur. Grzegorz Baszczyński uważa, że nawet jeśli ogłoszono by teraz, że możliwe byłyby podróże do tych krajów od 1 lipca, to wycieczki wylecą najwcześniej w połowie miesiąca.