Wakacje 2020. Nie daj się namówić na zasadę "kajak za dowód"

Kopiowanie, skanowanie, bądź fotografowanie cudzego dowodu tożsamości jest zabronione. Dostęp do danych osobowych osoby trzeciej może w bardzo prosty sposób uczynić z niej tzw. "słupa" i posłużyć do zaciągnięcia na nią pożyczki lub kredytu.

Dowód osobisty w zastaw - to zabronione

Urząd Ochrony Danych Osobowych przestrzegał nie raz już przed nieprzemyślanym udostępnianiem swoich danych. Urzędy czy firmy mają prawo zażądać wglądu do dowodu osobistego, aby potwierdzić nasze dane. Nie powinny jednak go kopiować, a my godzić się na takie praktyki.