Wakacje 2020. Bon turystyczny nie dla wszystkich 18-latków

Przepisy związane z bonem turystycznym 500+ wielu Polaków zdążyły już wprowadzić w konsternację. Najpierw miały być dla wszystkich, potem tylko dla rodzin z dziećmi. Pojawił się pomysł, by świadczeniem objąć także emerytów i rencistów, ale i z niego szybko zrezygnowano. Teraz okazuje się, że nie wszystkie dzieci będą mogły skorzystać z bonu turystycznego. Okazuje się, że przepisy podzieliły młodzież urodzoną w 2002 r.

Bon turystyczny tylko dla niepełnoletnich

Okazuje się, że beneficjentami świadczenia mogą być wyłącznie dzieci, które do dnia 18 lipca nie osiągnęły pełnoletności i którym przysługuje 500+. O tym, czy dana osoba otrzyma bon turystyczny, przesądzi data urodzenia. Z dokładnością co do jednego dnia. Pozostali bonu nawet nie powąchają.