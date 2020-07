Wakacje 2020. Szlak do Morskiego Oka zamknięty

Na drodze do Morskiego Oka remontowany będzie prawie dwukilometrowy odcinek nawierzchni asfaltowej. Dzięki naprawie ostatni fragment drogi będzie łatwiejszy do pokonania dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców z wózkami dziecięcymi. jak podaje Tatrzański Park Narodowy, prace potrwają kilka dni.

Szlak do Morskiego Oka zamknięty

Remont odbywa się na odcinku między Polaną Włosienica a schroniskiem. Prace trwają na całej szerokości drogi, dlatego przejście turystów na odcinku od Wodogrzmotów Mickiewicza do Morskiego Oka jest zatem niemożliwe.

Morskie Oko - remont na szlaku do 10 lipca

Jak informuje TPN, prace będę prowadzone przez trzy kolejne dni. "W czasie drugiej fazy remontu transport konny nie będzie dostępny, wyłączony będzie także całkowicie ruch pojazdów nienależących do wykonawcy remontu. Turyści wybierający się w tych dniach do Doliny Pięciu Stawów Polskich czy Roztoki będą mogli tam dotrzeć szlakiem zielonym (od Wodogrzmotów Mickiewicza). Dojście do Morskiego Oka czerwonym szlakiem nie będzie możliwe. Prosimy także, aby nie planować w tym terminie wycieczki na Rysy od strony słowackiej na polską – informuje na stronie internetowej Tatrzański Park Narodowy.