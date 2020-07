Wakacje 2020. Tłumy turystów nad Morskim Okiem. Problemy z parkowaniem

Na najpopularniejszym szlaku w Tatrach – w kierunku Morskiego Oka, jak co roku w wakacje panuje bardzo duży ruch turystyczny. W tym sezonie jest o tyle inaczej, że osoby, które na miejsce wybierają się samochodem, to miejsca parkingowe muszą rezerwować wcześniej. Niestety turyści swoimi samochodami i tak usiłują się dostać jak najbliżej wejścia do parku.

Nad Morskim Okiem w sezonie zawsze są tłumy (123rf, adga94foto)