Wakacje 2020. Urlop w Portugalii jest możliwy

Wielu Polaków nie wyobraża sobie wakacji bez surfowania w Algarve, popijania wina porto w Porto czy przejazdu żółtym tramwajem po Lizbonie. Gdy w mediach pojawiła się informacja, że polski rząd utrzymał zakaz lotów do Portugalii, wielu Polaków porzuciło plany urlopowe. A niepotrzebnie, bo do Portugalii możemy latać, tylko nie bezpośrednio.

- Codziennie odzywa się do nas wiele osób, które błędnie interpretują wiadomości i uważają, że Portugalia nie przyjmuje Polaków, jest zamknięta etc. A to wyłącznie decyzja polskiego rządu o zakazie bezpośrednich lotów - wyjaśnia Ewa Waligórska z Toursimo de Portugal.

Lizbona. Jest jak zakochana kobieta

Wakacje 2020 - urlop w Portugalii

Wakacje w Portugalii - jest bezpiecznie

Urlop w Portugalii jest więc możliwy, i to w bezpiecznych warunkach. Już w maju wprowadzono tam oznaczenia hoteli i firm turystycznych dla bezpieczeństwa przyszłych klientów. Wyróżnienia dostają firmy, które spełniają wymagania higieny i czystości związane z prewencją Covid-19 i ewentualnie innych infekcji. Celem jest wzmocnienie zaufania turystów do Portugalii.

- Decydujące było stworzenie znaku Clean & Safe. Już ponad 17 tys. firm sektora turysyki go otrzymało. Znaczenie tego projektu dla wznowienia krajowej działalności turystycznej było ogromne. W konsekwencji Portugalia otrzymała zaproszenie od WTO (Światowej Organizacji Turystyki) do przedstawienia na światowym zgromadzeniu organizacji dobrych praktyk sektora na tym etapie. Portugalia była pierwszym kierunkiem w Europie, który otrzymał znak "TravelSafe" przyznany przez WTTC ( World Travel & Tourism Council) - wyjaśnia Ewa Waligórska.

Portugalia - jak dolecieć?

Ponowne otwieranie połączeń lotniczych między Portugalią a innymi europejskimi krajami odbywa się stopniowo. W perspektywie krótkoterminowej, w lipcu oczekuje się powrotu do 45 proc. tras lotniczych sprzed pandemii i około 60 proc. w sierpniu. Loty z Polski w tym kierunku są obecnie zawieszone i pozostaje mieć nadzieję, że już niebawem wrócą. Jednak na wakacje do Portugalii można polecieć z przesiadką.

Z Warszawy (z przesiadką w Wiedniu) do porto dolecieć można już za 219 zł. Z Gdańska do Porto (z przesiadką w Wiedniu w jedną stronę i w Mediolanie w drodze powrotnej) dolecimy zaś za 232 zł. Lot z Krakowa do Lizbony (z przesiadką w Wiedniu) to koszt 263 zł.