Wakacje 2020. W Polsce zapanowała moda na karawaning

Jak przekazuje "Rzeczpospolitej", aktualnie jest zarejestrowanych w Polsce ponad 140 tys. kamperów i przyczep, a ich miłośnicy mają do dyspozycji ok. 450 kempingów na terenie kraju.

O ile dotychczas wynajęcie kamperów i przyczep nie było problemem, od wiosny tego roku w wielu wypożyczalniach już trudno o rezerwację. Zapłacić trzeba od 450 do 750 zł za dobę za średniej klasy auta. Polacy najczęściej rezerwują pojazd na minimum tydzień.

Turyści muszą mieć na uwadze, że w 2020 r. tego typu wyprawa może być droższa, a to z powodu obowiązkowego pakietu COVID-19, o który każdy z wyjeżdżających musi zadbać. Chodzi o nowe prześcieradła, rękawiczki, płyny dezynfekujące, maseczki i tym podobne.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej" zarówno kampery o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton, jak i większe, na obszarze zabudowanym w ciągu dnia mogą poruszać się z prędkością 50 km/h. Nocą prędkość ta może wzrosnąć do 60 km/h. Poza obszarem zabudowanym na autostradzie kamper do 3,5 t może jechać z prędkością 130 km/h, a na drodze ekspresowej - 110 km/h.