Wakacje 2020. Węgry. Otwarcie granic dla Polaków

Węgry samochodem

Polacy od zawsze uwielbiali wypoczynek w tym kraju. Nie ma się co dziwić. Jest pięknie, tanio, a dojazd nie zajmuje wiele czasu. Z Polski do Węgier jedzie się ok. 10 godzin. Najpopularniejsza trasa wiedzie przez Słowację. Na miejscu warto odwiedzić Budapeszt czy Tokaj, ale wypoczynek nad jeziorem Balaton to pozycja obowiązkowa podczas urlopu w tym kraju.