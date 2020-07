Wakacje 2020. Wizz Air wznawia kolejne połączenia z Polski

Od 1 lipca lista państw, do których linie lotnicze mogą wykonywać rejsy z i do Polski powiększyła się. Wizz Air od razu poinformował o tym, że dodają kolejne połączenia do siatki.

Samoloty Wizz Air wróciły już na europejskie niebo (NurPhoto via Getty Images, Fot: NurPhoto)