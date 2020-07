Wakacje 2020. Wybrali się na wycieczkę pod słup graniczny. Dostali po 500 zł mandatu

Turyści ukarani mandatami za wycieczkę pod słup graniczny

Do większości wykroczeń dochodzi na tzw. trójstyku granic "Wisztyniec", gdzie zbiegają się granice państwowe Polski, Litwy i Rosji. Turyści udają się tam, by zobaczyć dwumetrowy monolit z granitu, na którym znajdują się złote godła państw. Część z nich zapomina, że w tym miejscu można poruszać się tylko po terytorium Polski i Litwy, bez przechodzenia na stronę rosyjską.

- Granica państwowa Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską jest jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, której przekraczanie jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na przejściach granicznych - mówi kpt. Mirosława Aleksandrowicz. Służby apelują o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek. Złamanie zakazu przekraczania granicy państwowej w miejscach niedozwolonych lub wejście na pas drogi granicznej jest naruszeniem prawa, zagrożonym grzywną do 500 zł lub nawet karą pozbawienia wolności do lat trzech.