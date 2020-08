Wakacje 2020. Wyspy Kanaryjskie zapewniają turystom "covidowe" ubezpieczenie

Nowy typ ubezpieczenia na Wyspach Kanaryjskich – co zapewnia?

Umowa gwarantuje pokrycie wszystkich kosztów związanych z leczeniem COVID-19. To nie wszystko – również koszty przedłużenia pobytu i powrotu do rodzinnego kraju w przypadku konieczności poddania się kwarantannie. Informacje te zostały przekazane przez lokalne media, w tym telewizję publiczną RTVE.

Dotychczas potwierdzono na Wyspach Kanaryjskich ok. 2,7 tys. zakażeń SARS-CoV-2. Ponad 160 pacjentów zmarło. Zgodnie z wyliczeniami hiszpańskiego ministerstwa zdrowia daje to ok. 120 infekcje na 100 tys. mieszkańców. W Madrycie współczynnik ten wynosi 1175.