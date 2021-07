Wakacje 2021. Chorwacja zaostrza restrykcje w turystycznych regionach

Chorwacja - nowe obostrzenia od 26 lipca

Co konkretnie się zmienia? Zabronione są wszelkie zgromadzenia liczące więcej niż 50 osób. Co ważne, zakaz nie obejmuje imprez z udziałem do tysiąca osób, np. koncertów. Ich uczestnicy będą jednak musieli mieć certyfikat potwierdzający szczepienie przeciw COVID-19, negatywny test na obecność koronawirusa lub przejście choroby.