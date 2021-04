Chorwacja jednym z hitów wakacji 2021. Jaki region wybrać?

Najbardziej na północ wysunięta część chorwackiego wybrzeża to półwysep Istria. Jeśli do Chorwacji jedziemy autokarem lub własnym autem, będzie to świetna baza noclegowa. Dojazd z Polski wcale nie będzie męczący, a na miejscu czeka na nas wiele atrakcji i boskie widoki. To także najchętniej wybierany kierunek na rodzinny urlop.