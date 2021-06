Wakacje 2021. Łeba, czyli piękna plaża i atrakcje dla dzieci

Łeba to nadmorski kurort o długiej i ciekawej historii. Co ciekawe, współczesna miejscowość położona jest w zupełnie innym miejscu niż kilka stuleci temu. Powodem był silny sztorm i wywołana przez niego powódź, skutkujące takimi zniszczeniami, że budynki nie nadawały się do zamieszkania ani odbudowy.