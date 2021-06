Wakacje 2021. Najtańszy kraj na wczasy all inclusive. Nie ma sobie równych

Bułgaria - najtańsze all inclusive na lato 2021

Tydzień all inclusive w Bułgarii wraz z przelotem w czerwcu w opcji last minute spędzimy już za niewiele ponad 1000 zł. Najtańsza oferta w systemie Wakacje.pl to wyjazd do Słonecznego Brzegu z Warszawy 12 czerwca za 1092 zł. W cenie noclegi w 3-gwiazdkowym, ale bardzo dobrze ocenianym hotelu.