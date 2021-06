Wakacje 2021. Najtańsza wyspa na wczasy all inclusive. "Można poplażować i pozwiedzać"

Wakacje 2021 - najtańsza wyspa na wakacje all inclusive

Największa wyspa w archipelagu Dodekanez kusi też cenami wczasów z przelotem. - Ceny tygodniowych wakacji all inclusive na Rodos w czerwcu rozpoczynają się od 1250-1450 zł od osoby - mówi Agata Biernat z Wakacje.pl. - To w tym momencie najtaniej spośród greckich wysp, chociaż podobnie kształtują się ceny wakacji na Krecie, gdzie 7-dniowy pobyt all inclusive z wylotem jeszcze w tym miesiącu zarezerwujemy od 1400 zł - dodaje.