Wakacje 2021. Największy koszmar pasażerów linii lotniczych

Lot do Polski: dokumenty w aplikacji się nie liczą?

- Na pokładzie okazało się, że wiele osób zrobiło tak samo. Dokumenty wypełniała za nich rodzina czy znajomi - opowiada dalej Ilona. - W samolocie personel rozdawał dwa (nie trzy, jak było na stronie) formularze. Poinformowano pasażerów, że kto wypełnił je i dodał w aplikacji nie musi już tego wypełniać ręcznie. Niestety to nie była prawda, bo po wylądowaniu samolotu obsługa ogłosiła, że wszyscy muszą wypełnić formularze i jeśli tego nie zrobią, to nie wyjdą z samolotu. Na pytanie, dlaczego mają to robić osoby, które wypełniły dokumenty online, odpowiedź obsługi brzmiała – "nie wiem, linia tak wymaga". Ktoś rzucił "sanepid nas ściga". Ludzie krzyczeli, że to skandal i pytali, do kogo mają złożyć skargę - opowiada Ilona.