Wakacje 2021. Voucher turystyczny będzie przedłużony

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - zmiana

Przesunięto też termin zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Chodzi o środki, jakie TFZ wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem pandemii. Zgodnie z nowelą, zwroty przez organizatorów turystyki do TFZ rozpoczną się nie od kwietnia 2021 r., lecz najpóźniej do końca grudnia 2021 r.