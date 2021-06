Wakacje 2021. Włochy z nowymi zasadami wjazdu. Polacy odetchnęli

Włochy są otwarte dla turystów z Europy od połowy maja, gdy zniesiono obowiązkową kwarantannę. Jeszcze do minionego weekendu warunkiem koniecznym do wjazdu był jednak negatywny wynik testu na koronawirusa. Dotyczyło to także osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Od 21 czerwca przepisy w końcu się zmieniły. Turyści odetchnęli z ulgą.