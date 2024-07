Wakacje 2024 nad Bałtykiem, w górach lub na Mazurach. A jak Polacy chcą płacić na miejscu?

Program Polska Bezgotówkowa to idealny sposób, aby sprawdzić, jak udostępnienie płatności cyfrowych wpływa na rozwój biznesu i wzrost konkurencyjności. Kluczowe korzyści dla przedsiębiorców to m.in. zatrzymanie odpływu klientów, zyskanie nowych odbiorców (młodzi ludzie najchętniej płacą elektronicznie), szybszy sposób obsługi, brak "odwiecznego" problemu z wydaniem reszty czy łatwiejsze rozliczenie dnia transakcyjnego. Brak konieczności przechowywania w kasie większych sum gotówki, a następnie przewożenia jej do banku czy domu to też większe bezpieczeństwo przedsiębiorcy.