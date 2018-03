Wakacje bez dzieci - jakie mamy możliwości w hotelach?

Nawet rodzice mają czasem ochotę wyjechać na urlop bez swoich pociech. Dla takich osób, jak również dla singli, świeżo upieczonych par i grup znajomych powstały hotele tylko dla dorosłych lub z ograniczonym dostępem dla dzieci. Sprawdziliśmy, które z nich stwarzają najlepsze warunki.

Włochy – kraj spokojnych wysp

We Włoszech nie ma może mnóstwa hoteli dla dorosłych, jednak warto ich poszukać. Półwysep Apeniński to już sprawdzony kierunek dla zakochanych, którzy przyjeżdżają tu, aby tylko we dwoje podziwiać romantyczne zachody słońca, wylegiwać się na plaży i zajadać lokalne przysmaki. Tym, którzy podczas urlopu pragną spokoju, polecamy zwłaszcza którąś z włoskich wysp, np. Capri, Lampedusę, Sardynię lub Sycylię.