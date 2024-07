Wakacje na półmetku. W weekendy prawdziwy "armagedon"

Ekspertka podkreśla, że na drugą połowę sierpnia w większości najpopularniejszych miejscowości dostępnych jest ponad połowa miejsc, ale to się zmienia przed każdym kolejnym weekendem. Od lat wyjazdy krajowe, szczególnie te krótkie na weekend rezerwujemy w ostatniej chwili. Dlatego jeśli ktoś planuje wyjazd do Jastarni w najbliższą sobotę, to musi liczyć się z tym, że zostało tylko 5 proc. dostępnych miejsc noclegowych. Więcej - ok. 20 proc. wolnych miejsc mają do zaoferowania Kołobrzeg, Karpacz czy Władysławowo.