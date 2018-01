Wakacje na styku dwóch starożytnych cywilizacji. Riwiera Turecka w atrakcyjnych cenach

Podnóża gór Taurus to słoneczne plaże, ciepłe morze i pełne przepychu kurorty. To składa się na oryginalną i zróżnicowaną Riwierę Turecką. Ma ona jednak do zaoferowania o wiele więcej. Bardziej dociekliwi turyści zajmą się zwiedzaniem urokliwych starożytnych ruin, zwiedzą cuda natury i zabytkowe budowle. Jeśli wybierasz się na wakacje do Turcji i boisz się, że wypoczynek na plaży szybko ci się znudzi, poszukaj innych form rozrywki.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

U podnóży gór Taurus można znaleźć wspaniałe miejscowości wypoczynkowe (Shutterstock.com)

Alanya – wschód pełen zabytków

Alanya to niewielkie miasteczko wtulone w masyw gór Taurus. Charakterystycznym jego punktem jest wysoki na ponad 250 m cypel górujący nad miejscowością. Na jego czubku mieści się obronna twierdza Alanya Kalesi. Otoczona z trzech stron wodą, była swego czasu miejscem nie do zdobycia. Teraz stanowi główną atrakcję miasta. Wysunięta na północ Czerwona Wieża, strzegąca portu przed wrogimi statkami jest według mieszkańców najważniejszym symbolem miasteczka. W czasach swej świetności podczas oblężenia mogła dać schronienie aż dwóm tysiącom osób. Budowla znajduje się tuż obok miejsca, gdzie zatrzymują się statki wycieczkowe, nie sposób więc nie da się jej przegapić.

Shutterstock.com Podziel się

Za nią ciągnie się wąska dróżka prowadząca do starej stoczni, pierwszej wybudowanej na Morzu Śródziemnym przez Seldżuków. Tuż obok wieży znajduje się również Jaskinia Piratów, a od niej już tylko krok do dwóch innych – Fosforyzującej i Kochanków.

Shutterstock.com Podziel się

Side – Grecja w Azji Mniejszej

To niewielkie miasteczko, które rozrosło się wokół ruin starogreckich i rzymskich, stanowi jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc na Riwierze Tureckiej. Pomimo uczynienia z Side kurortu, zachował on wiele uroku i charakterystycznych cech małego i zacisznego tureckiego miasteczka, jakim było kiedyś. Osoby, które podczas wyjazdu wolą się zrelaksować, zamiast imprezować do białego rana, poczują się w Side jak w domu . Na wysuniętym w morze cyplu znajduje się doskonale zachowane miasto starogreckie ze świątynią Apollina. Warto pamiętać, że poza nią znajdziemy również przybytek Ateny i Mena – anatolijskiego boga księżyca. Jeśli zamierzasz wybrać się do starszej części miasta, lepiej zrobić to wczesnym rankiem, wtedy będzie tam o wiele luźniej. Pamiętaj również, by po drodze zahaczyć o ogromny amfiteatr, prawdopodobnie będzie to pierwszy punkt twojej wycieczki po cyplu.

Shutterstock.com Podziel się

Belek – tam znajdziesz wszystko

Pomimo swojej stosunkowo krótkiej działalności, kurort w Belek cieszy się dobrą sławą jako miejsce doskonałe do spędzenia luksusowych wakacji, a także ośrodek dla fanów sportów wodnych i nie tylko. Jeśli więc jesteś fanem windsurfingu lub żeglarstwa, możesz liczyć na łagodny, suchy wiatr, który uprzyjemni rozrywkę. Entuzjaści pieszych wycieczek docenią zapewne możliwość przechadzki po parku krajobrazowym, który zamieszkuje ponad 100 gatunków ptaków. Miejscowość słynie ponadto z kilku luksusowych pól golfowych, na których możesz się zrelaksować z kijem w ręku. Dzięki pobliskiemu lotnisku, podróż od samolotu do hotelu to kwestia minut. Warto również skorzystać z zabiegów oferowanych przez salony odnowy biologicznej, w ten sposób osiągniesz stan pełnego relaksu.

Riwiera Turecka to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Alanya jest miejscem, w którym turyści mogą poczuć klimat prawdziwego tureckiego miasteczka. Entuzjaści sportów wodnych i wypoczynku w prawdziwie luksusowych warunkach powinni wyjechać do Belek, a tych, których interesuje zwiedzanie zabytków, przyciągnie Side i tamtejsze starożytne świątynie.