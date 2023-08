Wakacje nad Bałtykiem nie muszą być drogie. Zacznijmy od podróży

Drugi przystanek – Reda, to miejsce, w którym doskonale odnajdą się rodziny z dziećmi. A to za sprawą miejscowego aquaparku, w którym można obserwować rekiny. Dzieciom na pewno spodoba się także basen do nurkowania i podświetlany tunel, a wielbicielom silnych wrażeń jedyna w Europie obrotowa zjeżdżalnia. Najmłodszych zapraszamy do basenu z legendarnym Krakenem, Zatoki Piratów i na zjeżdżalnię Family Slide. W Redzie warto też zobaczyć galerie street artu w tunelach pod ul. Gdańską i Gniewowską oraz na rondzie przy ul. 12 Marca, a także wspiąć się na punkt widokowy przy ul. Jarej, z którego widać Mierzeję Helską i Zatokę Pucką.