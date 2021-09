Wakacje w Chorwacji przepadły. Kobieta chciała lecieć z nieważnym dowodem osobistym

Dowód osobisty nieważny od 8 lat

Kompletnie zdezorientowana kobieta nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Wróciła do domu, aby zająć się podejrzaną sprawą, gdyż data na dowodzie wskazywała, że dokument traci ważność dopiero w przyszłym roku. Udała się więc do urzędu na Żoliborzu, który wydał jej dokument kilka lat temu. Tam kobieta dowiedziała się, że w 2013 roku jeden z urzędników dokonał unieważnienia dowodu z powodu zmiany danych osobowych.