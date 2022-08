Wakacje z dziećmi - fajne pomysły na ciekawe pobyty

Cukrownia Żnin to właściwie miasto w mieście, która znajduje się w samym sercu Pałuk - krainie 130 jezior. Dzieci mają tu dosłownie raj. Na najmłodszych czeka brodzik ze zjeżdżalnią, fontanną w kształcie grzybka, wiadrami bosmana i armatką wodną oraz 60-metrowa zjeżdżalnia ze świetlnymi efektami specjalnymi. Hotel organizuje zajęcia z animatorem dla dzieci, warsztaty kulinarne, seanse filmowe i zabawę dla najmłodszych "Poszukiwanie pieczątek". To nie koniec atrakcji. Cukrownia ma dostęp także do jeziora, z wodnymi atrakcjami i piaszczystą plażą, zewnętrzny plac zabaw oraz miejsce na ognisko. Najmłodsi będą także zachwyceni lokalnymi atrakcjami. Czeka na nich kolejka wąskotorowa, Rodzinny Park Rozrywki Zaurolandia i Miasteczko Western Silverado City. Bez słodzenia i bez cukru…tu dzieci nie będą się nudzić.