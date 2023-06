Wakacyjne wypożyczalnie samochodów oferują duże przeceny. Największe na Bałkanach

Ceny wciąż są wysokie

W ciągu ostatnich dwóch lat ceny wynajmu samochodów wzrosły w porównaniu do okresu przed pandemią. Ten wzrost cen wynikał z faktu, że wiele firm wynajmujących samochody musiało zredukować swoje floty w związku z pandemią. Gdy ograniczenia w podróżowaniu zostały złagodzone, a turyści zaczęli częściej podróżować, dostęp do nowych samochodów stał się ograniczony, co przyczyniło się do podwyżek cen.