Wandale przesadzają. Za to, co robią, mogą zapłacić nawet 2,1 tys. zł kary

Jak zaznacza "La Vanguardia", w przeszłości malowanie na starych, zabytkowych murach było źle widziane wśród grafficiarzy. Nawet oni uważali to za coś nieodpowiedniego. Dla młodego pokolenia liczy się jednak przekraczanie granic i utrwalanie tego na wideo i zdjęciach.

W lutym w stolicy Katalonii weszła w życie nowa umowa na sprzątanie miasta. W jej ramach co cztery miesiące czyszczone jest ponad 350 ulic i placów, gdzie jest najwięcej graffiti. Jednocześnie mandaty za niedozwolone malowanie na murach wzrosły od 300 do 500 euro, czyli w przeliczeniu od 1,2 do nawet 2,1 tys. zł. Jak widać, kary niestety wciąż nie odstraszają wandali.