Wandale przesadzają. Za to, co robią, mogą zapłacić wysokie kary

W lutym w stolicy Katalonii weszła w życie nowa umowa na sprzątanie miasta. W jej ramach co cztery miesiące czyszczone jest ponad 350 ulic i placów, gdzie jest najwięcej graffiti. Jednocześnie mandaty za niedozwolone malowanie na murach wzrosły od 300 do 500 euro, czyli w przeliczeniu od 1,2 do nawet 2,1 tys. zł. Jak widać, kary niestety wciąż nie odstraszają wandali.