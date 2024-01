Wandale zapłacą za zniszczenia. Kary do 60 tys. euro

Kary będą wyjątkowo dotkliwe

"To zasada szacunku dla kultury narodowej - kto oszpeca, niszczy, oblewa farbą zabytek, musi zapłacić odszkodowanie państwu za wydatki poniesione, by przywrócić jego wcześniejszy stan" - oświadczył szef resortu. Podkreślił, że jest wiele dowodów na to, że naprawa zniszczeń pochłania ogromne koszty. "Ważne jest, by nie płacili za to więcej Włosi, ale ci, którzy są odpowiedzialni za zniszczenia" - zaznaczył włoski minister kultury.