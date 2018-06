Wczasy nad Balatonem. Hit PRL'u, który znów stał się modny

Powrócił hit minionej epoki – wczasy nad Balatonem wybiera coraz więcej osób. To modny kierunek turystyczny także na lato 2018. Sprawdź, co szczególnie przyciąga przyjezdnych na Węgry.

Ciepły Balaton to najpopularniejszy kierunek turystyczny na Węgrzech (Shutterstock.com)

Węgry – Balaton na wakacje

Wakacje nad Balatonem to okazja do zobaczenia kultowego w czasach PRL, największego w Europie Środkowej jeziora, dosyć długiego, ale wąskiego, z mnóstwem uroczych miasteczek i kurortów nad samą wodą. Jest ono usytuowane w południowo-zachodniej części Węgier, na malowniczej nizinie i nieopodal niskiego pasma górskiego. Od kilkudziesięciu lat sporo się jednak nad Balatonem zmieniło, oczywiście na korzyść. Ten turystyczny hit, zwany węgierskim morzem, oddalony jest o ok. 80 km od stolicy Węgier, pięknego Budapesztu. Jeśli więc wybierzemy się na wczasy nad Balatonem w opcji z dojazdem własnym, warto wybrać się tam na jednodniową wycieczkę.

Balaton dzieli jeden rów tektoniczny z jeziorami Velence oraz Mały Balaton. Ale to właśnie największy akwen Węgier ze szmaragdowym odcieniem tafli wodnej i słynną białą poświatą posłoneczną (tzw. srebrny most) przyciąga najbardziej i dysponuje najlepszą infrastrukturą. Czekają tutaj także bardzo dobre warunki do uprawiania sportów wodnych.

Jezioro Balaton – Jezioro Błotne

A gdzie nad Balaton? Której części wybrzeża węgierskiego morza byśmy nie wybrali, warunki pogodowe nas nie zaskoczą. Mikroklimat Balatonu, położonego w zielonej dolinie, sprawia, że odczuwalna temperatura w tym zakątku Węgrzech jest faktycznie wyższa niż wskazuje na to słupek rtęci. Wakacje nad Balatonem są najbardziej popularne pomiędzy połową czerwca a październikiem, kiedy to dość płytka woda w jeziorze z łagodnym wejściem z brzegu jest już porządnie nagrzana i w połączeniu z dużą ilością słońca stwarza idealne warunki na urlop dla rodzin z dziećmi. Jej średnia dobowa temperatura oscyluje w najgorętszych miesiącach wokół 23 st. C (nocą jest niemal taka sama, jak w ciągu dnia). Woda w Balatonie może być zmętniona i niezbyt przejrzysta, ale pozostaje czysta i bogata w cenione aniony oraz kationy. Region jest również znany jako miejsce ochrony ptactwa, a konkretnie ostoja ptaków IBA według BirdLife International. Znajdziemy tutaj także biologiczną stację badawczą na półwyspie Tihany, w północnej części zbiornika.

Wczasy nad Balatonem to mnóstwo ciekawych letnisk z iście nadmorską atmosferą urlopową i czystymi kąpieliskami na najwyższym poziomie. To także świetne knajpki, perełki secesyjnej architektury, muzea, super widoki, winnice, baseny termalne, liczne ścieżki rowerowe i wciąż przystępne ceny. Ceny tygodniowych pobytów nad Balatonem z dojazdem własnym zaczynają się już od ok. 490 zł od osoby.

