Wczasy Piłsudskiego na Maderze. Historia bez szczęśliwego zakończenia

Pierwszy marszałek Polski przed wojną odwiedził rajską wyspę na Oceanie Atlantyckim. Czy rzeczywiście była to jedynie podróż, podczas której Naczelnik chciał podreperować swoje zdrowie? Dowiadując się szczegółów przebiegu wizyty, można odnieść wrażenie, że był to wyjazd o mocno miłosnym charakterze.

Co strasznego mogło przydarzyć się w miejscu, które powinno wzbudzać same pozytywne odczucia? Aby się tego dowiedzieć, trzeba się cofnąć do grudnia 1930 r.

Wczasy w raju nazywanym "ogrodem dryfującym po oceanie"

Do dziś to, co kierowało w tamtym momencie lekarką, gdy wracała do kraju, pozostaje tajemnicą. Może o zakończeniu relacji zadecydował Naczelnik, obawiając się rozwodu? A może kapitan Lepacki powiedział Eugenii, że o jej romansie dowie się cała Polska i się przestraszyła? Co ciekawe, pojawiły się również podejrzenia, że Lewicka jest rosyjską agentką przysłaną z Kijowa, co można by było uargumentować tym, że do 1923 r. przebywała na terenie Rosji.