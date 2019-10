WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Plaże

Plaże Wyspy

Wyspy Egzotyka

Egzotyka W Podróży

W Podróży Miasta

Miasta Weekend

Weekend Poza miastem

Poza miastem Z dziećmi

Z dziećmi Aktywnie

Aktywnie Porady

Porady Ludzie

Ludzie Wideo

Wideo Zobacz inne

Zobacz inne Najnowsze

Najnowsze Popularne Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne Porady + 2 wakacjegrecja Klaudyna Fudala 4 godziny temu Wczasy w Grecji. Ostatnia szansa, aby załapać się na jesienny urlop Polacy najchętniej spędzali letni urlop w Grecji. Z danych Wakacje.pl wynika, że co trzeci klient biur podróży wybrał właśnie ten kierunek. Ci, którzy jeszcze w tym roku chcieliby zaczerpnąć słońca w tym kraju i spędzić wczasy na jednej ze słonecznych wysp, muszą szybko podejmować decyzję. Ostatni samolot odleci do Grecji 25 października. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Greckie kurorty pojawiają się w październikowej siatce połączeń sześciu polskich miast (Shutterstock.com) Pokochaliśmy wakacje w Grecji, o czym świadczy pierwsze miejsce tego kierunku w rankingach popularności kolejny rok z rzędu. Stała się wręcz urlopowym pewniakiem zarówno dla podróżujących we dwoje, jak i całych rodzin. Powodów jest przynajmniej kilka, ale turyści najczęściej wymieniają wspaniały klimat, jedzenie, krótki przelot i przystępną cenę. W samej końcówce sezonu Grecja ma jeszcze jeden wielki atut – samoloty latają jeszcze w październiku, co jest świetną wiadomością dla tych, którzy nie mogli zaplanować urlopu wcześniej albo tych, których pogoda w kraju zachęciła do wyjazdu tam, gdzie jest ciepło i słonecznie. Na zakończenie sezonu spadają ceny, możemy więc oszczędzić nawet kilkaset złotych. Shutterstock.com Podziel się Nie tylko Warszawa Greckie kurorty pojawiają się w październikowej siatce połączeń sześciu miast. Na końcówce sezonu do Grecji polecimy z Warszawy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania i Wrocławia, ale najwięcej możliwości mają ci, którzy zdecydują się na wylot ze stolicy. Tam też jest największe prawdopodobieństwo, że lot na pewno się odbędzie. – Zdarza się, że ostatnie planowane loty nie są realizowane ze względu na zbyt małe obłożenie samolotów. Dotyczy to przede wszystkim lotnisk regionalnych. Są to jednak sytuacje sporadyczne, a w przypadku ich wystąpienia biura podróży proponują turystom alternatywę, czyli wylot z innego miasta, a rekompensatą jest zniżka – mówi Adriana Protosiewicz, specjalista ds. produktu Wakacje.pl. W tym roku brak oferty last minute latem spowodował, że wielu turystów przesunęło plany urlopowe na wrzesień i październik, dlatego z zapełnieniem miejsc w samolotach nie ma problemu i zdecydowana większość tych ostatnich lotów odbywa się planowo. A jak wygląda ten plan? Poniżej prezentujemy terminy ostatnich wylotów z Warszawy i lotnisk lokalnych. Shutterstock.com Podziel się Ile kosztują wyjazdy do Grecji w październiku? Tegoroczny sezon jest najdroższym od kilku lat, dlatego przesunięcie wyjazdu na październik jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla tych, którzy szukają wyjazdów ekonomicznych. – Słowo "ekonomiczny" nie oznacza tu obniżonej wartości wycieczki, na koniec sezonu dostępne są hotele i pokoje o różnym standardzie, nawet letnie bestsellery. Nie płacimy więc mniej za usługę gorszej jakości, ale korzystamy z przywilejów klientów decydujących się na zakup ostatniego dostępnego towaru na półce. Pogoda w październiku jeszcze sprzyja wypoczynkowi w pełnym wymiarze. Pod koniec sezonu nie będzie animacji dla dzieci, które są realizowane w czasie wakacji szkolnych – mówi Klaudyna Fudala, rzeczniczka prasowa Wakacje.pl. Średnie temperatury na greckich wyspach sięgają w październiku 23-25 st. C w ciągu dnia i do 17 st. C w nocy. Natomiast temperatura wody wynosi ok. 25 st. C. Pogoda jest porównywalna do Wysp Kanaryjskich w tym czasie, tyle że za urlop w Grecji zapłacimy mniej. Ceny tygodniowych wycieczek z przelotem zaczynają się od ok. 1400 zł za osobę w hotelach oznaczonych trzema gwiazdkami. Za najwyższy standard trzeba zapłacić ok. 2400zł za osobę. Optymalną i najczęściej wybieraną opcją są hotele 4-gwiazdkowe, ich ceny zaczynają się od 1680 zł od osoby. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz też: #KresyŚwiata: Tu nigdy nie pada deszcz. Pogoda na urlop gwarantowana 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne