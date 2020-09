Wczasy w Polsce jesienią. Kierunek: Morze Bałtyckie

Urlop nad morzem dla większości osób kojarzy się wyłącznie z letnimi wakacjami. To właśnie wtedy panują najlepsze warunki do plażowania i kąpieli w morzu. Jednak popularne nadmorskie miejsca są pełne uroku także jesienią. Warto to sprawdzić w październiku.

Powodów, by wyruszyć na nasze wybrzeże właśnie teraz, jest całe mnóstwo. W ostatnich latach mogliśmy zauważyć, że spora część osób właśnie teraz decyduje się na krótki, bądź dłuższy wyjazd nad morze. To, co przede wszystkim przemawia na korzyść miejscowości nadmorskich to fakt, że jest zdecydowanie taniej, unikamy również tłumów turystów.

Podróż dla zdrowia i znalezienia ciszy i spokoju

Jesień charakteryzuje się przede wszystkim tym, że właśnie teraz w powietrzu jest obecna największa ilość jodu, co pozytywnie przekłada się na nasze zdrowie. Do tego wszystkiego sam urok tego miejsca - morze i kilometry pustych plaż, zapach rosnących sosen i morskiej wody.

Warto również podkreślić, że jod to nie wszystko. Nadmorskie powietrze zawiera również inne cenne składniki, takie jak chociażby wapń czy magnez, co korzystnie wpływa na poprawę stanu naszego układu oddechowego. Sama zmiana klimatu również ma niezwykle ważne znaczenie dla komfortu naszego zdrowia psychicznego.

Łatwiej można znaleźć nocleg i jest zdecydowanie taniej

W miesiącach jesiennych znalezienie wymarzonego miejsca noclegowego jest dużo łatwiejsze niż nam się wydaje. Pamiętajmy jednak, że nie oznacza to, że ludzie w ogólnie nie podróżują w tym kierunku. Na podróże decydują się przede wszystkim ludzie starsi, którzy chcą w spokoju spędzić swój wolny czas. W popularnych miejscowościach możemy spotkać również grupy studentów, którzy korzystają z ostatnich wolnych dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Poszukując noclegu nad morzem, musimy zdać sobie sprawę z faktu, że niektóre z obiektów charakteryzują się sezonowością, tzn. są dostępne dla turystów tylko i wyłącznie w sezonie letnim. Warto podkreślić jednak, że znajdziemy tu również obiekty całoroczne - w domkach, pensjonatach, kwaterach i pokojach, czy willach.

Getty Images Chałupy (Getty Images)

Z myślą o turystach, wybierających się w tym okresie, prawie każdy obiekt noclegowy, ma do zaoferowania liczne usługi dodatkowe. Standard usług, co zrozumiałe, w dużej mierze jest uzależniony od kategorii obiektu. Wiadomo, że innych atrakcji możemy się spodziewać w hotelach, a innych w kwaterach i pokojach, czy domkach. Sauna, jacuzzi, baseny, zabiegi spa, czy zorganizowanie grilla będzie idealnym uzupełnieniem wyciszenia, które płynie z obcowania z naturą i pozwala w pełni się zrelaksować. Warto jest tu również spróbować świeżej ryby z porannego połowu - bez tego elementu chyba nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie udanego wypoczynku nad morzem.

Nawiązując do wyżywienia i innych usług nad polskim morzem, należy również podkreślić, że jest zdecydowanie taniej. Dotyczy to m.in. noclegów, atrakcji dostępnych na miejscu, czy właśnie dostępnych atrakcji. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki, dlatego warto wszystko odpowiednio zaplanować.

Poszukiwanie bursztynu

Zgodnie z tym, co zostało już wcześniej wspomniane, jesienne miesiące to dobry moment dla osób, które lubią poszukiwać bursztynu na nadmorskich plażach. Jeśli danego dnia mieliśmy do czynienia ze sztormem, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że szczęście będzie nam sprzyjać i znajdziemy "dar morza".

Bliski kontakt z przyrodą

Wartym podkreślenia jest fakt, że przyroda najpiękniej wygląda na wiosnę i w sezonie jesiennym. Jeśli planujemy jesienny urlop nad morzem, to mamy niepowtarzalną możliwość korzystania z wielu atrakcji przyrodniczych. Jedną z nich jest bez wątpienia Wyspa Sobieszewska, na której to znajdują się dwa rezerwaty przyrodnicze Mewia Łacha i Ptasi Raj. Miejsca te pozwolą się wyciszyć i podziwiać niezwykły spektakl, którym jest bez wątpienia jesienny przelot ptaków. Wystarczy w związku z tym zabrać ze sobą lornetkę, dobry humor i wybrać się w to miejsce na spacer. To prawdziwa uczta dla każdego, nie tylko miłośnika przyrody.

Remont w Prezencie - fragment odcinka nr 3