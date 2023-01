Wdzydze Kiszewskie. Co zobaczymy w najstarszym skansenie w Polsce?

Początki Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich sięgają 1906 roku, kiedy to małżeństwo Gulgowskich założyło pierwsze na ziemiach polskich muzeum pod gołym niebem. Najpierw gromadzono w jednej chałupie sprzęty gospodarstwa domowego, rękodzieło i inne lokalne skarby, ale z czasem muzeum zaczęło się rozrastać. Dziś obejrzymy tam ponad 50 obiektów z Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich, które prezentują różnorodność budownictwa wiejskiego od XVII do XX wieku.