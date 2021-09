Jedno z najbardziej fascynujących miejsc na świecie. "Zbierałem szczękę z podłogi"

Tygodniowe wczasy ze śniadaniami nad Zatoką Akaba w listopadzie wykupimy już poniżej 2 tys. zł (wylot z Warszawy). W zasięgu 4,5 godziny znajduje się starożytne miasto Dżarasz. W niecałe 2 godziny jazdy samochodem dojedziemy do Petry, a w ok. godzinę do Wadi Rum. Jest to więc świetna baza wypadowa do najsłynniejszych atrakcji Jordanii.