Weekend we Włoszech. Poleć tanimi liniami do najpiękniejszych miast Italii

Chociaż w styczniu nawet w Neapolu nie uświadczymy plażowej pogody, Włosi zimą nie zapominają o dolce vita. Dlatego już teraz zarezerwuj tani lot na weekend w jednym z miast Italii, żeby zakosztować mocnego espresso, eleganckich butików i spektakularnych widoków.

Bari

Do stolicy Apulii, jednego z najmodniejszych włoskich regionów ostatnich lat, dolecimy Wizz Airem z Katowic i Warszawy (od ok. 250 zł). Miasto kościołów (najsłynniejsze San Nicola i San Sabino), placów i zamków wygląda jak zaklęte w czasie, podczas gdy pełna pięknych ciał plaża Lido San Francesco tętni życiem. W Bari czuć, że to południe – odrobinę biedniejsze, bardziej dzikie, mniej przewidywalne niż północne Włochy. Ale właśnie dlatego blogi, książki kucharskie i przewodniki wychwalają Apulię pod niebiosa. Tutaj można odkryć kawałek Italii odporny na turystyczną tandetę.

Bolonia

Ryanair z Krakowa i Warszawy oraz Wizz Air z Katowic (ok. 64 zł) pozwoli nam znaleźć się w sercu tętniącego życiem studenckiego miasta słynącego z lewicowych poglądów. Samo centrum czerwonego miasta można przejść piechotą – od kampusu najstarszego na świecie uniwersytetu (założono go w 1088 roku), gdzie spotykają się najodważniejsze umysły epoki przez dwie wieże, w których cieniu można zjeść kawałek niedrogiej, ale pysznej pizzy, aż po przestronny Piazza Maggiore z kawiarenkami ustawionymi tak, żeby można było obserwować beztroskie życie mieszkańców.

Cagliari

Stolica Sardynii jest celem lotów Ryanairem z Krakowa i Warszawy (od 127 zł). Wyspiarska bryza przyciąga turystów, którzy nie potrafią zdecydować się, czy szukają luksusu cywilizacji, czy dzikości natury. Sardynia ma jedno, i drugie. A Cagliari to miasto, którego białe mury odcinają się od morskiego turkusu tak intensywnie, że nie potrzeba stosować żadnych filtrów, żeby uchwycić ich piękno.

Mediolan

Najbardziej stylowe miasto we Włoszech warto odwiedzić w marcu podczas tygodnia mody. Na lotnisku Bergamo lądują samoloty Ryanair z Gdańska, Katowic, Poznania, Warszawy i Wrocławia oraz Wizzair z Gdańska i Katowic (można znaleźć loty już od 38 zł). Już przy bramkach można spotkać blogerki modowe z całego świata, które ulice Mediolanu wybrały sobie na swój wybieg. Przy okazji warto zrobić zakupy w słynnym Galleria Vittorio Emanuele, liznąć odrobinę kultury w La Scali i zachwycić się „Ostatnią Wieczerzą” Leonarda Da Vinci, jednym z najsłynniejszych obrazów wszech czasów.

Neapol

Przycupnięte u podnóża wulkanu Wezuwiusz miasto tajemnic kojarzy się od kilku lat z bestsellerową sagą Eleny Ferrante. Ryanair lata tu z Gdańska, Warszawy i Wrocławia, a Wizz Air z Warszawy i Katowic (różne loty średnio za 200 zł, dostępne już od 65 zł). Czym zająć się na miejscu? Kontemplacją. Architektury, jedzenia i widoków. Neapol to miasto jednocześnie bardzo stare i bardzo młode. Tym, co wieczne, jest pizza, która podobno z Neapolu się wywodzi (niektórzy kłócą się, że to wynalazek włoskich emigrantów w Nowym Jorku), ruiny Pompejów oraz kolorowe Capri, gdzie zabawa nigdy się nie kończy. Świeże są bary lewicującej młodzieży, gdzie można spotkać zupełnie niestereotypowych Włochów. A kto aktywnie prowadzi konto na Instagramie, powinien na jeden dzień wybrać się na wycieczkę wybrzeżem Amalfi. Lajki za zdjęcia kolorowych kamieniczek gwarantowane.

Palermo

Gorąca stolica Sycylii jest na wyciągnięcie ręki dzięki lotom Ryanair z Wrocławia (od 83 zł). Na tym skraju Europy przez stulecia wiał wiatr historii, co widać w każdym sycylijskim kamieniu. Łączą się tu wpływy Fenicjan, starożytnych Rzymian, Kartagińczyków i Bizancjum. Atmosfera w związku z tym (i mafijną niesławą) panuje tu odrobinę dekadencka. Je się tu i pije w cieniu katedry, jakby jutra nie było. A komu mało sycylijskiego słońca, powinien udać się do portowego Cefalu, niewielkiego rozmiarem, ale wielkiego urokiem.

Piza

To nie tylko krzywa wieża! Niewielkie miasto jest świetną bazą wypadową na wycieczkę po całej Toskanii. Dostać się tu można Ryanairem z Gdańska albo Warszawy (od 119 zł). A po zobaczeniu chylącej się od wieków ku upadkowi budowli uciec, od turystów robiących sobie zdjęcia pod hasłem „nie śpię, bo trzymam wieżę”, w kierunku toskańskich dróg i bezdroży, pięknych nie tylko wtedy, gdy kwitną słoneczniki.

Rimini

Latem ten kurort mieni się feerią barw jak program rozrywkowy Rai Uno. Poza sezonem roztacza aurę nostalgicznej melancholii. Wtedy okaże się, że oprócz plaż to miasto ma do zaoferowania także romantyczną starówkę z czerwonymi dachami, zielonymi okiennicami i mostami, które o zachodzie słońca odbijają się w rzece. Rodzinne miasto Federica Felliniego przyciąga placami, na których pijąc espresso, można przyglądać się ludziom. Ulubionym miejscem reżysera był Piazzetta dei Teatini. Zabierze nas tu Ryanair z Warszawy (od 49 zł).

Rzym

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu! Także te lotnicze. Do wiecznego miasta lata Ryanair z Warszawy i Wrocławia, a Wizz Air z Warszawy i Katowic (już za ok. 50 zł). Włoska stolica przed każdym podróżującym przedstawia inne oblicze. Latem palący asfalt każe chować się w cieniu drzew oliwnych, zimą, gdy turystów, a zwłaszcza pielgrzymów mniej, pozwala cieszyć się zapierającą dech w piersiach architekturą, luksusowymi butikami i wyluzowanymi knajpami na Trastevere. Jak każde wielkie miasto Rzym można odkrywać raz po raz, więc już teraz warto zabukować nie jeden, a kilka lotów.

Turyn

Kto chce zobaczyć na żywo, jak gra jedna z najlepszych drużyn piłkarskich świata (i jej nowy nabytek Wojciech Szczęsny), może Wizz Airem z Warszawy (od 59 zł) polecieć do przemysłowego serca Włoch. To tu produkuje się nie tylko Fiata, ale najlepsze produkty spożywcze Italii, np. słynną Lavazzę. Jej filiżankę warto zamówić do jednego ze słynnych turyńskich smakołyków, np. czekoladek gianduiotti. Zmęczeni wielkomiejskim zgiełkiem mogą wybrać się na jednodniową wycieczkę do pobliskiej Genui – portowej, staroświeckiej, uroczej.

Wenecja

Efemeryczny urok miasta wzmacnia świadomość, że za sto lat może zniknąć pod wodą. Zabierze nas tu Ryanair z Krakowa, Warszawy i Wrocławia (od 179 zł). Po zobaczeniu bazyliki świętego Marka warto zboczyć w jedną z wąskich uliczek, w której knajpki nie są oblepione kartkami z napisem „Tourist Menu”. Wenecja najpiękniej wygląda nie z lądu, a z wody, więc polecamy rejs gondolą po kanałach, nie tylko w ramach romantycznej randki, a raczej wyzwania dla ambitnych fotografów, albowiem wykonanie oryginalnego zdjęcia obfotografowanego ze wszystkich stron miasta, graniczy z cudem.

Werona

Wizz Air z Warszawy (od 59 zł) pozwoli nam znaleźć się nieopodal balkonu, gdzie legendarni kochankowie, Romeo i Julia, wyznawali sobie miłość. Ale miasto w północnych Włoszech ma do zaoferowania znacznie więcej niż jeden balkon. Pokryty setkami tysięcy podpisów zakochanych mur domu, rzeźba Julii, której dotknięcie przynosi szczęście w miłości, czy kłódki zawieszone przez pary to dopiero pierwszy punkt spaceru po Weronie. Centralnym punktem miasta jest arena, a z niej promieniście rozchodzą się uliczki z barami z aperolem, kawą i panini. Zaledwie godzinę drogi autobusem, samochodem czy taksówką od Werony znajduje się ukochane przez niemieckich turystów jezioro Garda. Z pocztówkowego Sirmione warto wybrać się na rejs motorówką po przejrzystej wodzie. Taka randka z pewnością będzie niezapomniana!