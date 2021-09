Wenecja w Polsce. Poznaj ukryty skarb Warmii i Mazur

Tym, co bez wątpienia wyróżnia Lidzbark Warmiński, jest jego lokalizacja. Znajduje się on nad dwiema rzekami - Łyną i Symsarną. I to właśnie w tym miejscu można się doszukiwać podobieństwa do włoskiej Wenecji. Do tego liczne kładki i mostki. O klimacie tu panującym w szczególności powinny przekonać się zakochane pary.