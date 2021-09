Najtańsze all inclusive na jesień. Zaskakujące kierunki i ceny

- Już od kilku miesięcy hotelarze z różnych krajów basenu Morza Śródziemnego zapowiadają, że wydłużą sezon turystyczny - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Tak jest na przykład w przypadku Turcji, Grecji, ale też innych państw tego regionu. Malta czy Cypr to miejsca, do których można podróżować przez cały rok, bo pogoda zachęca do wypoczynku na plaży i zwiedzania. Temperatury są nieco niższe niż w szczycie sezonu, dzięki czemu można więcej czasu przeznaczyć na odkrywanie pięknych i historycznie ciekawych miejsc. Do jesiennych wyjazdów zachęcają też atrakcyjne ceny, można sobie pozwolić zatem na pobyt w bardziej luksusowych obiektach i dać się trochę porozpieszczać w centrach spa. Atrakcyjne ceny, świetna pogoda, bogata oferta - trudno o lepszy moment na przedłużenie wakacji niż październik i listopad - dodaje.