Wenecja zmodernizuje słynny most. Koszt? 500 tys. euro

Wenecja wolałaby zapomnieć o tym moście?

Choć projektant mostu nie ma sobie nic do zarzucenia i twierdzi, że konstrukcja została sprawdzona "za pomocą wyrafinowanych metod", to doszło na nim do wielu wypadków. Co więcej, w 2019 roku włoski Trybunał Obrachunkowy (będący odpowiednikiem polskiej Najwyższej Izby Kontroli) nałożył na Calatravę karę w wysokości 78 tys. euro. Uznano, że tworząc projekt, nie wziął pod uwagę ogromnego natężenia ruchu oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami.