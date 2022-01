Skargi na polskie urzędy. "W wydziale ds. cudzoziemców nikt nie mówi po angielsku"

- Słowo przeciwko słowu. Mogłam nagrać naszą rozmowę, żeby mieć dowody. Mój kolega posługuje się językiem angielskim na bardzo wysokim poziomie - studiuje stosunki międzynarodowe, a język wykładowy to właśnie angielski. Rozmawiał przynajmniej z czterema osobami w swojej sprawie i każda z tych osób odsyłała go do kogoś innego, kto rzekomo znał angielski, ale finalnie okazywało się, że jednak nie. Może to właśnie ich pracownicy deklarują, że język znają, ale w rzeczywistości na niewystarczającym poziomie. A to chamy urzędasy - podsumowuje nasza czytelniczka Ewa Świątecka.