Weź urlop od codzienności

"To, co mnie pozytywnie zaskoczyło w hotelu Green Mountain, to wykorzystanie lokalności, czyli tego co dzisiaj jest bardzo ważne w tworzeniu doświadczeń gości. Przede wszystkim w hotelu jest informacja turystyczna, a hotel prowadzi edukację o atrakcjach oraz walorach przyrodniczych i krajobrazowych regionu. Co więcej – całość atrakcji dla rodzin z uwzględnieniem różnych grup wiekowych (w tym atrakcji tylko dla dorosłych) jest znakomicie zorganizowana i przemyślana oraz starannie opracowana na każdy tydzień. Ten materiał goście otrzymują w czasie powitania. Największym dla mnie zaskoczeniem było spotkanie edukacyjne dla gości z ratownikami GOPR i psem Hunterem, co pokazuje jak mądrze można wykorzystać lokalne relacje i wspierać się wzajemnie. Lokalność - to jest właśnie ten nowy kierunek w projektowaniu doświadczeń gości. Ten hotel to prawdziwy Ambasador Karpacza i regionu."- dzieli się swoimi wrażeniami z audytu w Green Mountain Hotel***** Violetta Hamerska, ekspertka od zarządzania jakością usług hotelowych oraz twórczyni marki Hotel Przyjazny Rodzinie.