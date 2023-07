Widać ich już z daleka. "Modlę się, żeby nie szli do mojego przedziału"

Wakacje to czas, kiedy podróżujemy wyjątkowo intensywnie. Osoby przemieszczające się koleją coraz częściej zabierają na wakacje swoje zwierzęta - najczęściej psy, ale zdarza się, że również koty i innych pupili. Alergicy wpadają w panikę już na peronie, gdy widzą jednego lub co gorsza kilku właścicieli czworonogów pakujących się do "ich" pociągu.